Гвардьола опасается противостояния с «Лионом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Реалом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что рад выходу в четвертьфинал. Также он добавил, что опасается противостояния с «Лионом».

— Мы создали уйму ммоентов и дважды забили благодаря их ошибкам, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Мы заставляли их идти вперед, атаковать, но это очень непросто делать против нашей команды. В первом тайме у нас были проблемы с нападением, но после перерыва мы начали шире использовать наших вингеров, и все стало получаться. Рады, что прошли в четвертьфинал, ведь мы победили «Реал». Зинедин Зидан еще ни разу не проигрывал в плей-офф. Мы хорошо знаем, на что способна эта команда — она выиграла этот турнир три раза подряд. Наша победа над «Реалом» дает нам понять, что и мы способны взять Лигу чемпионов.

Я говорил со скаутами нашего клуба (насчет «Лиона»), и они советовали мне держать ухо востро. У нас восемь дней на подготовку. Сейчас порадуемся этому успеху и затем начнем думать о «Лионе». Мы не смогли обыграть «Лион», когда в последний раз с ним встречались. В двух матчах мы взяли всего одно очко. Они легко обыграли нас здесь. Там нам тоже пришлось несладко, забили лишь благодаря Серхио на последней минуте.