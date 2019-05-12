Гвардьола, Месси, Роналду и Неймар не приедут в Санкт-Петербург. В Лиге чемпионов "Зенит" не сыграет с "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ювентусом" и "Барселоной"

"Зенит" попал напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов-2019/20.

При этом клуб из Санкт-Петербурга на жеребьевке группового этапа, которая пройдет 29 августа в Монако, окажется в первой корзине и избежит встреч с обладателем Кубка чемпионов-2018/19, победителем Лиги Европы-2018/19 и чемпионами Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Это значит, что будущей осенью в Санкт-Петербург точно не приедут Пеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус") и Неймар с Кильяном Мбаппе ("ПСЖ"). (Александр Бобров)