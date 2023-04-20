Гвардиола: «Все клубы мира понимают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть «Реал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от встречи с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Вчера я увидел, что «Реал» выходил в полуфинал Лиги чемпионов 11 раз за 13 лет. Мы попадали туда трижды и считаем это невероятным достижением. Думаю, все клубы мира понимают, что для победы в Лиге чемпионов нужно обыграть «Реал». Раньше это была «Барселона», но сейчас это «Реал», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Первый матч между командами пройдет в Мадриде 9 мая. В параллельной паре полуфинала Лиги чемпионов встречаются «Милан» и «Интер».