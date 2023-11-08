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Гвардиола не проигрывает в 17-м матче Лиги чемпионов подряд — это 4-й результат в истории турнира

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола идет на серии без поражений в Лиге чемпионов, которая составляет 17 матчей.

7 ноября «горожане» дома обыграли «Янг Бойз» (3:0) в матче 4-го тура группового турнира ЛЧ. Победная серия испанского специалиста началась 6 сентября 2022 года.

Гвардиола превзошел свой рекорд, который составлял 16 игр. Только три тренера показывали более длительную беспроигрышную серию в ЛЧ — Луи ван Гал, Оттмар Хитцфельд (19 игр подряд) и Алекс Фергюсон (25 матчей).

Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo, Эмери попал в десятку

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Алекс Фергюсон
Луи ван Гал
Оттмар Хитцфельд
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