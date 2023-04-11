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Гвардиола: «Не хочу говорить о «Наполи», потому что Спаллетти будет ворчать на меня»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выступлении команд в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я не хочу говорить о «Наполи», потому что Спаллетти будет ворчать на меня. Он такой чувствительный. Чем больше вы играете в Лиге чемпионов — в четвертьфинале, полуфинале, финале с одними и теми же игроками, тем легче. Вы чувствуете: «Я был здесь и знаю, что делать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» в четвертьфинале встретится с «Баварией», первый матч пройдет 11 апреля. «Наполи» на этой же стадии сыграет с «Миланом» 12 апреля.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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