Тухель о матче с «Сити» в Лиге чемпионов: «Бавария» выйдет на поле в статусе аутсайдера»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Стиль у «Манчестер Сити» все тот же, что и до перехода Холанна, видны те же шаблоны. Конечно, стиль Эрлина уникален, и команда подстроилась под него. Он дает ей то, чего в последние годы не было. Завтра мы выйдем на поле в статусе аутсайдера, и это нормально. Мы должны сохранять уверенность в себе и играть на максимум. Я уверен, что будут моменты, когда нам придется страдать. Но также нам нужно создать моменты, способные нанести урон сопернику. Наш состав достаточно талантливый и умелый. Мы хотим помешать им доминировать», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Сити» и «Баварией» состоится в Манчестере 11 апреля. Начало — в 22.00 мск.