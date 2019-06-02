"Губки бантиком". Ван Дейк поцеловал Кубок чемпионов. Видео

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк поцеловал Кубок европейских чемпионов. Его команда в финале Лиги чемпионов обыграла "Тоттенхэм" (2:0).
Губки бантиком! 😘🏆— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 июня 2019 г.
Опишите ван Дейка в этом сезоне одним словом...#финалЛЧ | #UCLfinal | #YNWA pic.twitter.com/IRn0xCgNgT
Голландский футболист был признан лучшим игроком матча. Голы в составе победителей забивали Мохамед Салах и Дивок Ориги.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/playoff/
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