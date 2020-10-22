Гринвуд пропустил игру с «ПСЖ» из-за проблем с дисциплиной
17:24
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд пропустил матч группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).
Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер недоволен отношением 19-летнего игрока к тренировочному процессу. Гринвуд несколько раз опоздал на командные тренировки, сообщает The Guardian.
Напомним, ранее Гринвуд и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден были отстранены от матчей сборной Англии. Они нарушили протокол по коронавирусу, пригласив в номер отеля девушек.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур