Гринвуд пропустил игру с «ПСЖ» из-за проблем с дисциплиной

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд пропустил матч группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер недоволен отношением 19-летнего игрока к тренировочному процессу. Гринвуд несколько раз опоздал на командные тренировки, сообщает The Guardian.

Напомним, ранее Гринвуд и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден были отстранены от матчей сборной Англии. Они нарушили протокол по коронавирусу, пригласив в номер отеля девушек.