Болельщики "Барселоны" подготовили яркий перфоманс на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

- Готовы разукрасить Европу, - такая надпись была создана фанатами на одной из трибун "Камп Ноу". Весь стадион был "окрашен" в цвета клуба с помощью модулей, которые держали зрители.

"Барселона" - "Ливерпуль". Live!

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр​