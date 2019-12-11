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Гостевая безвыигрышная серия «Зенита» в еврокубках продолжается два года

01:33
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«Зенит» проиграл в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов «Бенфике» (0:3) и продлил неудачную гостевую серию в еврокубках.

В последний раз питерцы побеждали на международном уровне в декабре 2017 года в матче с «Реал Сосьедад» (3:1).

В последующих 12 встречах под руководством Роберто Манчини и Сергея Семака сине-бело-голубые добились трех ничьих при девяти неудачах. (Кирилл Бурдаков)

Гостевые матчи «Зенита» в еврокубках в последние два года

Дата

Турнир

Стадия

Главный тренер

Город

Матч

15.02.2018

ЛЕ

1/16 финала

Роберто Манчини

Глазго

Селтик — 0:1

08.03.2018

ЛЕ

1/8 финала

Роберто Манчини

Лейпциг

Лейпциг — 1:2

09.08.2018

ЛЕ

3-й отб.раунд

Сергей Семак

Минск

Динамо Мн — 0:4

30.08.2018

ЛЕ

4-й отб.раунд

Сергей Семак

Мольде

Мольде — 1:2

20.09.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей Семак

Копенгаген

Копенгаген — 1:1

08.11.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей Семак

Бордо

Бордо — 1:1

1312.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей Семак

Прага

Славия — 0:2

12.02.2019

ЛЕ

1/16 финала

Сергей Семак

Стамбул

Фенербахче — 0:1

15.03.2019

ЛЕ

1/8 финала

Сергей Семак

Вильярреал

Вильярреал — 1:2

17.09.2019

ЛЧ

Гр.турнир

Сергей Семак

Лион

Лион — 1:1

23.10.2019

ЛЧ

Гр.турнир

Сергей Семак

Лейпциг

Лейпциг — 1:2

10.12.2019

ЛЧ

Гр.турнир

Сергей Семак

Лиссабон

Бенфика — 0:3

Итого: +0=3-9, мячи 7-22.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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