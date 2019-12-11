Гостевая безвыигрышная серия «Зенита» в еврокубках продолжается два года
«Зенит» проиграл в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов «Бенфике» (0:3) и продлил неудачную гостевую серию в еврокубках.
В последний раз питерцы побеждали на международном уровне в декабре 2017 года в матче с «Реал Сосьедад» (3:1).
В последующих 12 встречах под руководством Роберто Манчини и Сергея Семака сине-бело-голубые добились трех ничьих при девяти неудачах. (Кирилл Бурдаков)
Гостевые матчи «Зенита» в еврокубках в последние два года
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Главный тренер
|
Город
|
Матч
|
15.02.2018
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Роберто Манчини
|
Глазго
|
Селтик — 0:1
|
08.03.2018
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Роберто Манчини
|
Лейпциг
|
Лейпциг — 1:2
|
09.08.2018
|
ЛЕ
|
3-й отб.раунд
|
Сергей Семак
|
Минск
|
Динамо Мн — 0:4
|
30.08.2018
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Сергей Семак
|
Мольде
|
Мольде — 1:2
|
20.09.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Копенгаген
|
Копенгаген — 1:1
|
08.11.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Бордо
|
Бордо — 1:1
|
1312.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Прага
|
Славия — 0:2
|
12.02.2019
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Сергей Семак
|
Стамбул
|
Фенербахче — 0:1
|
15.03.2019
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Сергей Семак
|
Вильярреал
|
Вильярреал — 1:2
|
17.09.2019
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Лион
|
Лион — 1:1
|
23.10.2019
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Лейпциг
|
Лейпциг — 1:2
|
10.12.2019
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Лиссабон
|
Бенфика — 0:3
Итого: +0=3-9, мячи 7-22.
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