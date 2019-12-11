Гостевая безвыигрышная серия «Зенита» в еврокубках продолжается два года

«Зенит» проиграл в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов «Бенфике» (0:3) и продлил неудачную гостевую серию в еврокубках.

В последний раз питерцы побеждали на международном уровне в декабре 2017 года в матче с «Реал Сосьедад» (3:1).

В последующих 12 встречах под руководством Роберто Манчини и Сергея Семака сине-бело-голубые добились трех ничьих при девяти неудачах. (Кирилл Бурдаков)

Гостевые матчи «Зенита» в еврокубках в последние два года

Дата Турнир Стадия Главный тренер Город Матч 15.02.2018 ЛЕ 1/16 финала Роберто Манчини Глазго Селтик — 0:1 08.03.2018 ЛЕ 1/8 финала Роберто Манчини Лейпциг Лейпциг — 1:2 09.08.2018 ЛЕ 3-й отб.раунд Сергей Семак Минск Динамо Мн — 0:4 30.08.2018 ЛЕ 4-й отб.раунд Сергей Семак Мольде Мольде — 1:2 20.09.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей Семак Копенгаген Копенгаген — 1:1 08.11.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей Семак Бордо Бордо — 1:1 1312.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей Семак Прага Славия — 0:2 12.02.2019 ЛЕ 1/16 финала Сергей Семак Стамбул Фенербахче — 0:1 15.03.2019 ЛЕ 1/8 финала Сергей Семак Вильярреал Вильярреал — 1:2 17.09.2019 ЛЧ Гр.турнир Сергей Семак Лион Лион — 1:1 23.10.2019 ЛЧ Гр.турнир Сергей Семак Лейпциг Лейпциг — 1:2 10.12.2019 ЛЧ Гр.турнир Сергей Семак Лиссабон Бенфика — 0:3

Итого: +0=3-9, мячи 7-22.

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