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Голы Ребича, Грилиша, Хендерсона и Траоре претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов

03:49

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

На звание автора лучшего гола претендуют Анте Ребич («Милан»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль») и Адама Траоре («Шериф»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

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