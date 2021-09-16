Голы Ребича, Грилиша, Хендерсона и Траоре претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге чемпионов
03:49
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
На звание автора лучшего гола претендуют Анте Ребич («Милан»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль») и Адама Траоре («Шериф»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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