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Анчелотти считает, что «Реал» выстрадал победу над «Интером»

04:02
Карло Анчелотти. Фото Instagram
Карло Анчелотти. Фото Instagram
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Интера» (1:0). Единственный мяч забил бразильский нападающий Родригу.

«Это очень важная победа, очень непростая, тяжелая. Сыграли в целом хорошо, хотя я видел ошибки. Настрой был хороший. В обороне отработали неплохо. В первом тайме защищались довольно глубоко, но это не так важно, нужно защищаться, чтобы было больше возможностей для контратак. Правда, в первом тайме мы недостаточно хорошо контратаковали.

После перерыва мы предоставили Винисиусу больше свободы дейтсвий, и это многое изменило. «Интер» очень интенсивно играл в первом тайме, но во втором тайме сбавил обороты. С выходом Родригу на поле мы смогли лучше задействовать фланги. Мы знали, что нам придется нелегко и выстрадали эту победу. У этой команды не только высокий класс, у нее есть заряженность на результат, а это самое главное", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Интер — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032670--internazionale-vs-real-madrid/

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Евгений Козинов все материалы автора

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