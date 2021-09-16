Анчелотти считает, что «Реал» выстрадал победу над «Интером»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Интера» (1:0). Единственный мяч забил бразильский нападающий Родригу.

«Это очень важная победа, очень непростая, тяжелая. Сыграли в целом хорошо, хотя я видел ошибки. Настрой был хороший. В обороне отработали неплохо. В первом тайме защищались довольно глубоко, но это не так важно, нужно защищаться, чтобы было больше возможностей для контратак. Правда, в первом тайме мы недостаточно хорошо контратаковали.

После перерыва мы предоставили Винисиусу больше свободы дейтсвий, и это многое изменило. «Интер» очень интенсивно играл в первом тайме, но во втором тайме сбавил обороты. С выходом Родригу на поле мы смогли лучше задействовать фланги. Мы знали, что нам придется нелегко и выстрадали эту победу. У этой команды не только высокий класс, у нее есть заряженность на результат, а это самое главное", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.