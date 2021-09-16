Левандовски, Беллингем, Алле и Нкунку претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Джуд Беллингем («Боруссия Д»), Себастьян Алле («Аякс»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Роберт Левандовски («Бавария»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

? Who is your Player of the Week?



? Jude Bellingham: Be?ikta? vs DORTMUND

? S?bastien Haller: Sporting CP vs AJAX

? Christopher Nkunku: Man. City vs LEIPZIG

? Robert Lewandowski: Barcelona vs BAYERN@PlayStationEU | #UCLPOTW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

На этой неделе стартовал групповой турнир Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» на выезде выиграла у «Бешикташа» (2:1), «Аякс» разгромил «Спортинг» (5:1), «Лейпциг» проиграл «Манчестер Сити» (3:6), а «Бавария» крупно обыграла «Барселону» (3:0).