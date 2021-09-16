Левандовски, Беллингем, Алле и Нкунку претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
03:42
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Джуд Беллингем («Боруссия Д»), Себастьян Алле («Аякс»), Кристофер Нкунку («Лейпциг») и Роберт Левандовски («Бавария»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
На этой неделе стартовал групповой турнир Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» на выезде выиграла у «Бешикташа» (2:1), «Аякс» разгромил «Спортинг» (5:1), «Лейпциг» проиграл «Манчестер Сити» (3:6), а «Бавария» крупно обыграла «Барселону» (3:0).
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