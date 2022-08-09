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Сегодня, 00:26

Головин включен в заявку «Монако» на ответный матч с ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монако» опубликовал заявку на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ. В первой встрече на «Луи II» была зафиксирована ничья (1:1).

Российский полузащитник Александр Головин включен в число 25 игроков, которые могут выйти на поле в Нидерландах. В минувшие выходные он не сыграл в 1-м туре лиги 1 против «Страсбура». Позже его агент объяснил, почему Головин не играл.

Мирон Боаду, Бенуа Бадиашиле и Иллан Окоу пока не готовы помочь «Монако», так как завершают курс реабилитации.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.

Александр Головин
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ФК Монако
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