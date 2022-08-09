Клеман объяснил, что будет с «Монако», если команда не пройдет ПСВ

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ отметил, что монегаски сделают все, чтобы пройти дальше. В первой встрече была зафиксирована ничья (1:1).

«Я всегда стараюсь мыслить в позитивном ключе. Если нам не удастся пройти дальше, то у нас все еще будет возможность проявить себя в чемпионате и другом еврокубковом турнире. Тем не менее мы полны решимости сделать все, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Это важный матч, финал, но футбол остается футболом. Можно быть на голову сильнее соперника на протяжении всех 90 минут игры, но не пройти дальше. И все же крайне важно думать о том, что мы можем добиться успеха, чтобы осуществить желаемое на поле», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч ПСВ — «Монако» состоится во вторник, 9 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.