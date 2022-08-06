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Сорокин заявил, что оргкомитет по подготовке финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге получит компенсацию

Алексей Еремин
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Бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что в ближайшее время комитет получит компенсацию расходов на подготовку к финальному матчу турнира.

«Процесс движется. Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано, — приводит ТАСС слова Сорокина. — Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции».

25 февраля УЕФА официально назначил новым местом проведения финального матча «Стад де Франс» во Франции — домашний стадион «ПСЖ». Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена».

Источник: https://tass.ru/sport/15411289
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