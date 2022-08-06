Агент Головина объяснил отсутствие игрока в заявке на матч со «Страсбуром»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, объяснил отсутствие игрока в заявке на матч первого тура чемпионата Франции против «Страсбура».
«У Саши все в порядке. Он и Кевин Фоланд пропускают игру из-за дисквалификации. Карточки остались еще с прошлого сезона», — сказал Клюев «СЭ».
В минувшем сезоне команда, которой владеет российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, заняла третье место в лиге 1.
Головин сыграл в 27 матчах чемпионата, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|2 : 1
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|1 : 2
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абиб Диалло
Страсбур
|1
|
|
Крепин Диатта
Монако
|1
|
|
Софьян Диоп
Монако
|1
|П
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
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