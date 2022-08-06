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Сегодня, 19:26

Агент Головина объяснил отсутствие игрока в заявке на матч со «Страсбуром»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, объяснил отсутствие игрока в заявке на матч первого тура чемпионата Франции против «Страсбура».

«У Саши все в порядке. Он и Кевин Фоланд пропускают игру из-за дисквалификации. Карточки остались еще с прошлого сезона», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне команда, которой владеет российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, заняла третье место в лиге 1.

Головин сыграл в 27 матчах чемпионата, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

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«Монако» в гостях победил «Страсбур». Головин пропускал матч из-за дисквалификации
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И В Н П +/- О
1
 Лион 1 1 0 0 2-1 3
2
 Монако 1 1 0 0 2-1 3
3
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
4
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
6
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
8
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
16
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
18
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
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 Аяччо 1 0 0 1 1-2 0
20
 Страсбур 1 0 0 1 1-2 0
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5.08 22:00
Лион – Аяччо
 2 : 1
6.08 18:00
Страсбур – Монако
 1 : 2
6.08 22:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
7.08 14:00
Тулуза – Ницца
 - : -
7.08 16:00
Анже – Нант
 - : -
7.08 16:00
Ланс – Брест
 - : -
7.08 16:00
Лилль – Осер
 - : -
7.08 16:00
Монпелье – Труа
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