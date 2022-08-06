Агент Головина объяснил отсутствие игрока в заявке на матч со «Страсбуром»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, объяснил отсутствие игрока в заявке на матч первого тура чемпионата Франции против «Страсбура».

«У Саши все в порядке. Он и Кевин Фоланд пропускают игру из-за дисквалификации. Карточки остались еще с прошлого сезона», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне команда, которой владеет российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, заняла третье место в лиге 1.

Головин сыграл в 27 матчах чемпионата, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.