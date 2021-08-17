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Форвард «Шахтера» Траоре затруднился выделить одного игрока в «Монако»

00:34
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Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре поделился ожиданиями от матча с «Монако» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Очень трудно назвать конкретного игрока, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 16 августа. — В «Монако» есть хорошие молодые футболисты, а есть и опытные, как Бен Йеддер. Это отличная команда, но у каждого будут свои аргументы в матчах. Посмотрим, кто будет сильнее».

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится 17 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2021/august/16_news/16_traore/

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Евгений Петров все материалы автора

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