Форвард «Шахтера» Траоре затруднился выделить одного игрока в «Монако»

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре поделился ожиданиями от матча с «Монако» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Очень трудно назвать конкретного игрока, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 16 августа. — В «Монако» есть хорошие молодые футболисты, а есть и опытные, как Бен Йеддер. Это отличная команда, но у каждого будут свои аргументы в матчах. Посмотрим, кто будет сильнее».

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится 17 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.