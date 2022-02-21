Голкипер «Челси» Менди считает «Лилль» сильным соперником

Вратарь «Челси» Эдуар Менди поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

«На этой стадии столь престижного турнира слабых соперников быть не может, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - «Лилль» занял первое место в группе, и я думаю, что это говорит само за себя. «Лилль» показывал очень качественный футбол в матчах с такими командами, как «Севилья» и «Зальцбург».

«Лилль» - хорошая команда. Они демонстрируют футбол приличного уровня, так что нельзя говорить, что нам повезло со жребием. Да, в этом чемпионате Франции у «Лилля» порой возникают проблемы, но всегда непросто быть действующим чемпионом.

Однако в Лиге чемпионов «Лилль» выглядит по-другому. Конечно, они сделают все возможное, чтобы доставить нам проблемы и добиться положительного результата».

Матч «Челси» - «Лилль» состоится 22 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.