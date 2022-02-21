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Сегодня, 18:45

Мората назвал матч с «Вильярреалом» важным экзаменом для «Ювентуса»

Евгений Петров
Корреспондент

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

У нас по-прежнему много целей, мы хотим мечтать о победе в этом турнире и каждый день усердно работаем ради этого, — цитирует испанца официальный сайт УЕФА. — В Лиге чемпионов по-прежнему есть за что бороться. Как далеко мы сможем пройти, сказать трудно — в этом турнире все могут решить детали и несколько минут. Мы должны отдать все силы.

Позиция, на которой я играю, не имеет значения. Главное, чтобы «Ювентус» побеждал, а наша игра вселяла оптимизм. Завтра у нас важный экзамен. Побеждать в Лиге чемпионов трудно, но и нас обыгрывать тоже непросто».

Матч «Вильярреал» — «Ювентус» состоится 22 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033903--villarreal-vs-juventus/
Альваро Мората
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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