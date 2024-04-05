Вратарь «Баварии» Нойер хочет сыграть с «Арсеналом» в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер намерен восстановиться от травмы и сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», сообщает BILD.

38-летний игрок получил повреждение в конце марта во время сборов национальной команды Германии.

Игра между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 апреля в Мюнхене.

В текущем сезоне Нойер сыграл 24 матча, в которых пропустил 28 мячей и 9 раз отыграл на ноль.