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Сегодня, 12:17

Вратарь «Баварии» Нойер хочет сыграть с «Арсеналом» в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов

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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер намерен восстановиться от травмы и сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», сообщает BILD.

38-летний игрок получил повреждение в конце марта во время сборов национальной команды Германии.

Игра между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля в Лондоне. Начало — в 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 апреля в Мюнхене.

В текущем сезоне Нойер сыграл 24 матча, в которых пропустил 28 мячей и 9 раз отыграл на ноль.

Мануэль Нойер
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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