Нойер получил травму в сборной Германии и не сыграет против Франции и Нидерландов
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил травму в расположении сборной Германии, сообщает пресс-служба национальной команды.
37-летнему вратарю диагностировали повреждение левой приводящей мышцы. Он не сыграет за сборную в матчах против Франции (23 марта) и Нидерландов (26 марта).
Нойер в октябре прошлого года вернулся в строй после перелома ноги, из-за которого не играл 9 месяцев в 2023 году.
В текущем сезоне голкипер провел 24 матча за «Баварию», пропустил 28 мячей и 9 раз отыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42-35
|41
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35-43
|30
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 3
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|2 : 1
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|0 : 2
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|0 : 2
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 1
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|3 : 3
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|20
|1
|0
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