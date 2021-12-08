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Гол Вернера в ворота «Зенита» стал для «Челси» самым быстрым в Лиге чемпионов

21:21
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«Зенит» пропустил гол в начале матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Мяч, забитый форвардом Тимо Вернером, стал самым быстрым пропущенным голом «Зенита» в матчах Лиги чемпионов. Для «Челси» этот мяч стал самым быстрым забитым в турнире.

Взятие ворот было зафиксировано на отметке 1 минута и 23 секунды.

Ранее самым быстрым голом в ворота «Зенита» в ЛЧ был мяч Иско за «Малагу» в 2012 году. Он был забит на отметке 2 минуты 43 секунды.

Рекорд «Челси» же принадлежал Джону Терри. Защитник поразил ворота «Шальке» в 2014 году на отметке 1 минута и 26 секунд.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Иван Шитик все материалы автора

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