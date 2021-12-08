Гол Вернера в ворота «Зенита» стал для «Челси» самым быстрым в Лиге чемпионов
21:21
«Зенит» пропустил гол в начале матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
Мяч, забитый форвардом Тимо Вернером, стал самым быстрым пропущенным голом «Зенита» в матчах Лиги чемпионов. Для «Челси» этот мяч стал самым быстрым забитым в турнире.
Взятие ворот было зафиксировано на отметке 1 минута и 23 секунды.
Ранее самым быстрым голом в ворота «Зенита» в ЛЧ был мяч Иско за «Малагу» в 2012 году. Он был забит на отметке 2 минуты 43 секунды.
Рекорд «Челси» же принадлежал Джону Терри. Защитник поразил ворота «Шальке» в 2014 году на отметке 1 минута и 26 секунд.
Читайте также
ЦСКА делает революцию в хоккее — снимает вратаря в овертайме и побеждает. Этот рисковый трюк придумал не Федоров
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю