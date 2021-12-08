Гол Вернера в ворота «Зенита» стал для «Челси» самым быстрым в Лиге чемпионов

«Зенит» пропустил гол в начале матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Мяч, забитый форвардом Тимо Вернером, стал самым быстрым пропущенным голом «Зенита» в матчах Лиги чемпионов. Для «Челси» этот мяч стал самым быстрым забитым в турнире.

Взятие ворот было зафиксировано на отметке 1 минута и 23 секунды.

Ранее самым быстрым голом в ворота «Зенита» в ЛЧ был мяч Иско за «Малагу» в 2012 году. Он был забит на отметке 2 минуты 43 секунды.

Рекорд «Челси» же принадлежал Джону Терри. Защитник поразил ворота «Шальке» в 2014 году на отметке 1 минута и 26 секунд.