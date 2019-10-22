Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Байером»

«Атлетико» обыграл «Байер» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов 1:0. Единственный гол в матче забил Альваро Мората.

«Атлетико» набрал семь очков и возглавил группу D, оторвавшись от «Ювентуса» на три очка. Туринцы проведут свой матч с «Локомотивом» позднее.

Лига чемпионов

Группа D

«Атлетико» (Испания) — «Байер» (Германия) — 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 78.

«Атлетико» (Испания): Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес (Эрмосо, 15), Лоди, Коке (Мората, 70), Эррера, Партей, Сауль, Диегу Коста, Корреа (Лемар, 62).

«Байер» (Германия): Храдецки, Вайзер, Та, С.Бендер (Драгович, 90+2), Л.Бендер, Беллараби, Баумгартлингер, Демирбай (Аларио, 84), Амири, Фолланд, Хаверц (Паулинью, 76).

Предупреждения: Беллараби, 38. Коке, 54.

Судья: Диаш (Португалия).

22 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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