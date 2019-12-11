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Главный тренер «Шахтера»: «Шансы на выход в плей-офф у нас и «Аталанты» абсолютно одинаковые»

17:26
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Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о шансах команды выйти в плей-офф Лиги чемпионов после матча с «Аталантой». Встреча пройдет 11 декабря и начнется в 20:55 мск.

— Шансы у обеих команд абсолютно одинаковые, — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА. — Обе команды хотят пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Будет хорошая встреча между большими соперниками с хорошими составами. Оцениваю шансы 50 на 50.

Уверен, Гасперини хотел бы, чтобы сейчас все игроки были в его распоряжении, как и я люблю это. Но не думаю, что из-за одного-двух игроков сильно изменится игра

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