Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан поделился мнением об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По итогам встречи была зафиксирована ничья — 1:1.

— Футболисты, безусловно, отдали все силы, — приводит пресс-служба «Ренна» слова Стефана. — У нас было несколько возможностей выиграть матч, но не хватило эффективности. Кроме того, против нас был очень хороший вратарь, который, очевидно, был лучшим игроком «Краснодара». Нам удавалось поставить соперника в неудобное положение, особенно в конце игры, когда мы сменили схему, выпустив больше атакующих футболистов. К сожалению, этого было мало для победы.