Главный тренер «Ренна»: «Мы доминировали на поле, но вынуждены довольствоваться одним очком»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Краснодара» (1:1).

— Ничья — это обидный результат, если игроки сделали все для того, чтобы победить, — приводит слова Стефана официальный сайт УЕФА. — Мы разочарованы. Мы доминировали на поле, создавали моменты, но вынуждены довольствоваться лишь одним очком. Хоть оно и стало первым для клуба в Лиге чемпионов. Мы надеялись на большее, но возьмем с собой то, что имеем, и продолжим работать.