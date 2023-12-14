Пиоли о вылете «Милана» из Лиги чемпионов: «Мы заслуживали большего. Теперь постараемся выиграть Лигу Европы»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов, несмотря на победу над «Ньюкаслом» (2:1) в заключительном туре групповой стадии турнира.

Итальянская команда набрала 8 очков и заняла третье место. «ПСЖ», ставший вторым, также набрал 8 очков, но прошел в плей-офф Лиги чемпионов по дополнительным показателям.

«Мы расстроены из-за вылета из Лиги чемпионов. Мы знали, что группа будет тяжелой, но я считаю, что «Милан» заслуживал большего. Нужно было пользоваться своими шансами в остальных матчах. Теперь мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы», — приводит официальный сайт УЕФА слова Пиоли.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 18 декабря.