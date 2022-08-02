Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Карабахом».

«На этот раз обе команды начинают встречу с чистого листа. Ни одна из команд на этот раз не может быть названа фаворитом. «Карабах» — это сильная команда, особенно они опасны дома. Невозможно назвать фаворита противостояния.

Мы должны уважать нашего соперника. С чемпионом Азербайджана у нас будет непростая игра, но и на этот раз мы основательно подготовились к сопернику», — цитирует Черчесова сайт «Ференцвароша».

Первая игра состоится 3 августа в Баку на «Азерсун Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ференцварош» в случае победы над «Карабахом» встретится в раунде плей-офф Лиги чемпионов с победителем пары «Шериф» — «Виктория» Плзень.