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Черчесов — о «Карабахе»: «С чемпионом Азербайджана у нас будет непростая игра»

Черчесов поделился ожиданиями перед первым матчем Лиги чемпионов с «Карабахом»
Иван Шитик
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Карабахом».

«На этот раз обе команды начинают встречу с чистого листа. Ни одна из команд на этот раз не может быть названа фаворитом. «Карабах» — это сильная команда, особенно они опасны дома. Невозможно назвать фаворита противостояния.

Мы должны уважать нашего соперника. С чемпионом Азербайджана у нас будет непростая игра, но и на этот раз мы основательно подготовились к сопернику», — цитирует Черчесова сайт «Ференцвароша».

Первая игра состоится 3 августа в Баку на «Азерсун Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ференцварош» в случае победы над «Карабахом» встретится в раунде плей-офф Лиги чемпионов с победителем пары «Шериф» — «Виктория» Плзень.

Станислав Черчесов
ФК Карабах
ФК Ференцварош
3
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