«Монако» — ПСВ: Головин и Тил выйдут в стартовых составах

«Монако» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на своем поле примет ПСВ. Считали известны составы команд на эту встречу.

У «Монако» с первых минут на поле появится российский полузащитник Александр Головин.

ЗА ПСВ в старте сыграет экс-полузащитник «Спартака» Гус Тил.

«Монако: Нюбель, Вандерсон, Дизази, Марипан, Якобс, Матазо, Фофана, Головин, Минамино, Фолланд, Бен-Йеддер.

ПСВ: Бенитес, Макс, Обиспо, Тезе, Мвене, Веерман, Сангаре, Тил, Гакпо, Сайбари, Л. де Йонг.