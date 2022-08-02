Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:51

«Монако» — ПСВ: Головин и Тил выйдут в стартовых составах

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Монако» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на своем поле примет ПСВ. Считали известны составы команд на эту встречу.

У «Монако» с первых минут на поле появится российский полузащитник Александр Головин.

ЗА ПСВ в старте сыграет экс-полузащитник «Спартака» Гус Тил.

«Монако: Нюбель, Вандерсон, Дизази, Марипан, Якобс, Матазо, Фофана, Головин, Минамино, Фолланд, Бен-Йеддер.

ПСВ: Бенитес, Макс, Обиспо, Тезе, Мвене, Веерман, Сангаре, Тил, Гакпо, Сайбари, Л. де Йонг.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
02 авг, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
ПСВ

Александр Головин
Гус Тил
ФК Монако
ФК ПСВ
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Юрий Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов — о «Карабахе»: «С чемпионом Азербайджана у нас будет непростая игра»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости