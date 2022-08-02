Стал известен возможный соперник «Ференцвароша» Черчесова в раунде плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

По итогам жеребьевки в пути чемпионов «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, в случае победы над «Карабахом» в третьем квалификационном раунде встретится с победителем пары «Шериф» — «Виктория» Плзень. «Буде-Глимт», в котором выступает Никита Хайкин, будет играть с победителем пары «Лудогорец» — «Динамо» Загреб, если сможет пройти «Жальгирис».

В пути представителей лиг «Монако» может сыграть против победителя пары «Юнион» — «Рейнджерс», если победит ПСВ.

Победители пар раунда плей-офф Лиги чемпионов выходят в групповую стадию турнира.

Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов:

Путь чемпионов

«Карабах» (Азербайджан)/"Ференцварош" (Венгрия) — «Шериф» (Молдавия)/"Виктория" (Чехия)

«Буде-Глимт» (Норвегия)/"Жальгирис" (Литва) — «Лудогорец» (Болгария)/"Динамо" Загреб (Хорватия)

«Маккаби» Хайфа (Израиль)/"Аполлон" Лимасол (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия)/"Пюник" (Армения)

«Копенгаген» (Дания) — «Трабзонспор» (Турция)

Путь представителей лиг

«Юнион» (Бельгия)/"Рейнджерс" (Шотландия) — «Монако» (Франция)/ПСВ (Нидерланды)

«Динамо» Киев (Украина)/"Штурм" (Австрия) — «Бенфика» (Португалия)/"Мидтьюлланн" (Дания)

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 2-3 августа, ответные встречи состоятся 9 августа.

С 16 по 17 августа пройдут первые игры раунда плей-офф, ответные матчи запланированы на 23 и 24 августа.

25 августа состоится жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.