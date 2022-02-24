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Сегодня, 12:25

Вериссиму: «Результат огорчает, потому что «Бенфика» хотели победить «Аякс». Но впереди ответная встреча»

Главный тренер «Бенфики» Вериссиму заявил, что доволен игрой с «Аяксом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму прокомментировал ничью с «Аяксом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я доволен игрой, но не результатом, — приводит слова Вериссиму официальный сайт УЕФА. — Матч был равным, обе команды стремились к победе. Встреча проходила очень интенсивно с начала и до самого конца».

Тренер поздравил своих подопечных за проявленные мастерство, самоотдачу и физические качества.

«Нам удалось приспособиться ко многим ситуациям по ходу игры. Результат огорчает, потому что «Бенфика» хотели победить «Аякс». Но ничего еще не ясно, впереди ответная встреча», — сказал он.

Ответная встреча между «Бенфикой» и «Аяксом» состоится 15 марта. Игра пройдет на стадионе «Амстердам Арена» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033900--benfica-vs-ajax/
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