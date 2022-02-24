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Сегодня, 12:51

Тер Штеген рассказал, что думает о «Наполи»

Виктория Кравченко

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением по поводу ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».

«Наполи»? Мы говорим об одной из лучших команд в Европе. Ни одна игра против них не бывает легкой. Мы должны стараться сделать все возможное, чтобы добиться победы. У Хави есть четкое представление о том, как нужно играть. У каждого тренера свое видение. Нам нравится то, что мы делаем. Мы убеждены в том, что делаем, и это вселяет в нас уверенность», — цитирует тер Штегена официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Барселона» состоится завтра, 24 февраля, в Неаполе (Италия). Первая игра завершилась ничьей — 1:1.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Наполи
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