Симеоне: «Мне очень нравится, как играет «Фейеноорд»: динамично, быстро»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Фейеноордом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мне очень нравится, как играет «Фейеноорд»: динамично, быстро, прослеживается влияние тренера. Он работает в этом клубе уже несколько лет. Но у нас есть представление, как мы можем доставить «Фейеноорду» проблемы. И мы должны сыграть именно так», — приводит слова Симеоне сайт УЕФА.

Матч пройдет в среду, 4 октября, в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало — в 19:45 по московскому времени.