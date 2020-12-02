Гирасси выбыл на 8 недель и не сыграет с «Краснодаром»
05:44
Нападающий «Ренна» Серу Гирасси не поможет команде в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Краснодара». По информации RMC, 24-летний француз из-за травмы, полученной в минувшие выходные во встрече со «Страсбуром», пропустит около 8 недель.
В этом сезоне Гирасси сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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