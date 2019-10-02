Гильерме: «Первый пропущенный гол все усложнил»

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал, что думает о поражении от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Мы знали, что матч получится тяжелым. Все усложнил гол, который мы пропустили на старте второго тайма. Если бы мы были чуть более сконцентрированы, особенно в первые 15 минут после перерыва, результат мог быть другим. Но нужно учитывать, что у нас очень сложная группа. Конечно, будем бороться до конца. Но ясно, что «Байер» — это тот соперник, с которым мы можем бороться за третье место.

— Вы хорошо сыграли, сделали несколько сэйвов. Можно сказать, что вы лучший в «Локо»?

— Нет, я же два мяча пропустил! Это много. Хотя я всегда пытаюсь делать свою работу как можно лучше.

- Чемпионат сейчас важен для «Локо» так же, как и Лига чемпионов?

Конечно! Наш приоритет — чемпионат. Только благодаря хорошему выступлению в нем мы можем играть в Лиге чемпионов. (Юлия Яковлева)

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