«Аталанта» — «Реал»: где смотреть матч, во сколько начало
21:15
Сегодня, 24 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Аталанта» на своем поле примет мадридский «Реал». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
Команды впервые сыграют друг с другом на международной арене. За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Он попал в заявку итальянцев на эту встречу. На его счету 2 матча в Лиге чемпионов за «Аталанту», в которых он забил один мяч.
Следить за матчем «Аталанта» — «Реал» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Реал»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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