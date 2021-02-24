Сегодня, 24 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «Аталанта» на своем поле примет мадридский «Реал». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом на международной арене. За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Он попал в заявку итальянцев на эту встречу. На его счету 2 матча в Лиге чемпионов за «Аталанту», в которых он забил один мяч.

Следить за матчем «Аталанта» — «Реал» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Реал»