Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Болельщики «Аталанты» собрались перед стадионом в преддверии матча с «Реалом»

20:46
Теги:

Болельщики «Аталанты» пришли к домашнему стадиону команды перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает 24 февраля Sportitalia. Они проигнорировали просьбы клуба и местных властей не собираться возле стадиона в связи с пандемией коронавируса.

Около 1000 поклонников команды пришли поддержать ее в преддверии игры. Они скандируют лозунги в поддержку команды. Матч «Аталанта» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12563
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир