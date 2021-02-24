Болельщики «Аталанты» собрались перед стадионом в преддверии матча с «Реалом»

Болельщики «Аталанты» пришли к домашнему стадиону команды перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает 24 февраля Sportitalia. Они проигнорировали просьбы клуба и местных властей не собираться возле стадиона в связи с пандемией коронавируса.

Около 1000 поклонников команды пришли поддержать ее в преддверии игры. Они скандируют лозунги в поддержку команды. Матч «Аталанта» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.