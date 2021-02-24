Болельщики «Аталанты» собрались перед стадионом в преддверии матча с «Реалом»
20:46
Болельщики «Аталанты» пришли к домашнему стадиону команды перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает 24 февраля Sportitalia. Они проигнорировали просьбы клуба и местных властей не собираться возле стадиона в связи с пандемией коронавируса.
Около 1000 поклонников команды пришли поддержать ее в преддверии игры. Они скандируют лозунги в поддержку команды. Матч «Аталанта» — «Реал» начнется в 23.00 по московскому времени.
Опрос
проголосовало: 12563Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю