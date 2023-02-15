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Гальтье - о поражении от «Баварии»: «В итоге все решили мелочи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мы разочарованы. Но мы знали, что сегодня никто не выйдет в следующий раунд и не вылетит. «Бавария» здорово давила, когда у нас не было глубины. Я подозревал, что если мы будем играть так, без глубины, без вертикальности, то у нас будет очень трудный первый тайм. К сожалению, когда я хотел выпустить Мбаппе, они забили.

Они заставили нас попотеть, но мы могли лучше использовать крайних защитников. «Бавария» заслужила гол, потому что провела хорошие 60 минут, но затем мы заиграли гораздо лучше. Мы наладили командные действия на поле в течение последующих 25 минут и превосходили соперника на этом отрезке. В итоге все решили мелочи», — цитирует пресс-служба УЕФА Гальтье.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

 
&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036583--paris-vs-bayern/
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ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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