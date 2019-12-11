Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, оформивший хет-трик в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (4:1), подвел итоги встречи.

— Это что-то особенное, — цитирует Жезуса BT Sport. — Когда я был молодым, я думал о Лиге чемпионов — я хотел играть, хотел забивать. Для меня это особенный момент, когда я забиваю голы и особенно хет-трик.

Я должен делать свою работу, моя задача — забивать голы и помогать команде, без мяча и с мячом. В прошлом месяце я не забивал, мне было плохо, потому что я должен забивать и помогать своим товарищам по команде. Теперь голы пришли, поэтому я счастлив. Но я не могу остановиться — я должен продолжать забивать.