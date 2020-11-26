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Футболисты «Атлетико» на камеру возмущались действиями арбитра в матче с «Локомотивом»

10:20
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Антон Миранчук и Сауль. Фото Reuters
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Антон Миранчук и Сауль. Фото Reuters
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Игроки «Атлетико» в перерыве матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Локомотива» (0:0) были возмущены, что словенский арбитр Славко Винчич общается с железнодорожниками на русском языке.

«Рефери ужастно работает. А еще он с ними говорит на русском», — сказал Анхель Корреа.

«Странно это все. Разговаривает с ними на одном языке, нам не понятном», — ответил Хосе Хименес.

После этого к партнерам подошел Сауль Ньигес и подказал, что над ними висит камера, которая все записывает.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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