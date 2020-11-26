Футболисты «Атлетико» на камеру возмущались действиями арбитра в матче с «Локомотивом»
10:20
Игроки «Атлетико» в перерыве матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Локомотива» (0:0) были возмущены, что словенский арбитр Славко Винчич общается с железнодорожниками на русском языке.
«Рефери ужастно работает. А еще он с ними говорит на русском», — сказал Анхель Корреа.
«Странно это все. Разговаривает с ними на одном языке, нам не понятном», — ответил Хосе Хименес.
После этого к партнерам подошел Сауль Ньигес и подказал, что над ними висит камера, которая все записывает.
-Gim?nez: «El ?rbitro es mal?simo, boludo»— F?tbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020
-@saulniguez: «C?mara con audio»
-La cara de @JoseMaGimenez13: ???#LaCasaDelF?tbol pic.twitter.com/OOhcH9QeIW
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