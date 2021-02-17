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Мбаппе — защитнику «Барселоны» Альбе: «На улице я убью тебя»

18:42
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поругался с футболистами «Барселоны» (4:1) во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов, утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, 16 февраля, в первом тайме встречи защитник «Барселоны» Сержиньо Дест подошел к 22-летнему Мбаппе, чтобы принести извинения за один из эпизодов. Французский футболист ответил игроку каталонцев на испанском: «Не трогайте меня». После этого в стычку вмешался защитник сине-гранатовых Жорди Альба и обратился к Мбаппе: «Он попросил у тебя прощения. Будь умнее». На что нападающий «ПСЖ» отреагировал, повысив тон: «На улице я убью тебя».

В матче «Барселона» — «ПСЖ» Мбаппе оформил хет-трик, еще один гол за парижан забил форвард Мойзе Кин. У «Барселоны» единственный мяч на счету Лионеля Месси.

Ответная встреча между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдет 10 марта в Париже.

Барселона — ПСЖ

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