Месси, иди к Мбаппе. Эта «Барселона» тебя просто утопит!

Игорь Рабинер — о матче на «Камп Ноу», который войдет в историю.

Двойная замена Жерара Пике и Карлоса Бускетса смотрелась символично. Старая «Барселона» умерла. Летом, вероятно, уйдет Лео Месси, и от нее не останется и следа. Если Жоан Лапорта вернется к управлению клубом — а он вернется, — то ему придется строить вообще все заново. С нуля.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич после первого тайма оценивал игру как равную, но мне при 1:1 с взаимными шансами и до перерыва казалось, что Парижу все дается легче, натуральнее, изящнее. «ПСЖ» забрал мяч, и это не выглядело желанием «Барсы» его сознательно отдать. Гости мяч просто отняли и обращались с ним намного более умело и по-хозяйски. Хотя в чемпионате Франции они далеко не такие короли, как раньше. Значит, так плоха «Барселона»? Или так собран «ПСЖ»?

Даже случайный пенальти и гол Месси не сбили гостей с толку, и ответный мяч получился шикарным, эстетским. Все четыре действия — образцовые: от диагонали Леандро Паредеса до удара Кильяна Мбаппе. Но бриллиантом в этой атаке был пас в касание «шведой» Марко Вератти.

Мбаппе сыграл феноменально, хет-трик на «Камп Ноу» дался ему как-то неправдоподобно легко. Особенно если вспомнить, что рядом не было Неймара с Анхелем Ди Марией, а по статистике без них Кильян втрое менее эффективен по голам и передачам, чем с ними.

А он наплевал на эти цифры, просто взял и порвал «Барсу». Весь матч — ну, кроме первых минут двадцати — складывалось впечатление: эта ракета может улететь ровно туда, куда сама пожелает. Мбаппе всего 22 года, а он без топ-партнеров по линии атаки может вот так царить. В плей-офф Лиги чемпионов на этом стадионе гости хет-триков до него не делали. А он его исполнил с издевательской легкостью. И после финального свистка выглядел совсем не уставшим.

«Барса» могла проиграть не так унизительно, но это было бы дело случая — если бы Кейлор Навас, заигравшись с обводкой Антуана Гризманна, попал от него мячом в ворота, а не рядом. Но не попал, а по логике игры было то, что и произошло.

Месси, похоже, уже не может выигрывать матчи такого уровня в одиночку. Мбаппе — может. И это нормально, потому что Лео — 33, а Кильяну — 22.

И переход в такой Париж, к тому же к тренеру-соотечественнику Маурисио Покеттино, к таким партнерам, продлит его большой футбольный век. «ПСЖ» — команда, которая остается таковой даже без Неймара и Ди Марии. «Барса» Роналда Кумана — набор людей без стиля и идеи.

Не хочу Месси в Париже вместо Мбаппе. Мне страшно хочется увидеть, как Месси и Мбаппе играют вместе. Молодой суперпартнер может прокачать Лео, если тот примет правила игры и смирится с какой-то иной ролью, не примы. Это сработает, если Покеттино придумает Месси новую роль, а тому она подойдет. Почему-то верится, что он — может придумать.

Заскучавшему Месси надо сменить обстановку и попасть в хорошее окружение. Матч с «ПСЖ» доказал, что «Барса» в таком ее состоянии способна его только быстрее утопить.