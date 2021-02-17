Сегодня, 17 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» на своем поле примет «Ювентус». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В последний раз команды играли в 1/8 финала ЛЧ в 2017 году. Тогда «Юве» обыграл соперника с общим счетом 3:0 и вышел в следующий раунд.

Следить за матчем «Порту» — «Ювентус» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Порту» — «Ювентус»