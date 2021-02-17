Дмитрий Селюк: «Обычный болельщик сейчас не назовет вам состав «Барселоны»

Известный агент Дмитрий Селюк, проживающий в Испании, прокомментировал в интервью «СЭ» поражение «Барселоны» от «ПСЖ» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В принципе, надо понимать, что на сегодняшний день прежней «Барселоны» уже нет. Помните, как пел Виктор Цой: «Мы ждем перемен». Вот сейчас такое время наступило и для каталонского клуба. Все в ожидании нового президента «Барселоны», который, возможно, что-то поменяет в глобальном смысле.

Прошло время прежних звезд. Когда Гвардьола уходил, он думал, что той «Барселоне» приходит конец. Однако они протянули еще несколько лет. Хави, Иньеста, Роналдинью, Это`О, Деку, молодой Месси... Команда-мечта! К сожалению, все уже в прошлом.

Думаю, Лапорта все наладит, хотя ему будет очень непросто. Имею в виду, в том числе и финансовую ситуацию. Но «Барса» — не единственный клуб, который испытывает проблемы. Посмотрите на мадридский «Реал». Там тоже смена поколений. Рамос собирался уходить, остался, но он уже явно не тот.

1:4 от «ПСЖ»? Я не сильно удивлен. Назрели перемены. Вот и все. Все находятся в ожидании. Тяжело от этой команды ждать какой-то феерии. Главное сейчас просто удержаться на плаву.

Не нужно винить в неудачах Кумана. Думаю, Клопп, Моуринью или Гвардьола ничего не поменяли бы. Нужны фундаментальные перемены, а не просто залатать дырку.

Уйдет ли теперь Месси? Мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Он остается феноменом, пусть уже не так ярок, как прежде. В поражении от «ПСЖ» виновата вся команда. Считаю, менеджмент каталонцев совершил ошибки, подбирая нынешний состав. Нужно было приглашать игроков, которые выполняли бы больше черновой работы на поле, развязывая руки Месси, помогали ему проявлять его лучшие качества. Нивелировать его возраст. Сейчас Лео непросто с психологической точки зрения. Нет рядом футболистов, с которыми бы он мог добиваться серьезных результатов. Ведь сейчас обычный болельщик даже не сможет вам назвать стартовый состав «Барселоны». Понимаете? Вот в чем вся штука...

Месси в «ПСЖ»? Не уверен. Он привык, чтобы вся игра строилась вокруг него. А у парижан уже есть Мбаппе — своя звезда. Не забывайте и про Неймара. Посмотрим. Есть еще и «Манчестер Сити» с Гвардьолой. Тоже вариант.

Мне бы хотелось, чтобы Месси остался в «Барселоне». Он уже достаточно заработал и продолжает олицетворять каталонский клуб", — заявил Селюк.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 10 марта в Париже. Начало — в 23.00 (мск).

(Виталий Айрапетов)