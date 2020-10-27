Фрэнк Лэмпард: «Не знал о «Краснодаре» до попадания в одну группу»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

— Все ли игроки прибыли в Краснодар? Да, все, — отметил Лэмпард. — Все, что делаю, — для того, чтобы команда выигрывала. Мы в отличном настроении, в отличных отношениях во всей команде.

— Что вы можете сказать о «Краснодаре»? Знали ли вы что-нибудь о сопернике?

— Глядя на нашу группу кто-то может подумать, что она проще, чем в прошлом году, потому что мы играем в России. Завтра увидим. У меня не было больших знаний о «Краснодаре», пока мы не попали в одну группу. Сейчас мы знаем о команде и об игроках, что они сильны индивидуально. Команда впервые играет в группе Лиги чемпионов, и у нее большая мотивация.

— Чувствуете ли, что вас судят журналисты по-другому из-за того, что вы — англичанин?

— Много моих знакомых задавали мне вопрос, точно ли я хочу работать в «Челси» из-за давления, которое может быть. Мы должны оценивать людей не за то, что в паспорте, а за их заслуги. Я просто хочу выполнять свою работу лучше и добиваться результата.

— Довольны ли, что тренируете «Челси»?

— Да, я очень горд. Мне нравится эта работа. Сейчас в эпоху коронавируса сложно, но мы должны заканчивать в топ-4 в Англии. Должны ставить различные цели. Мне нравится бросать себе вызов каждый день. (Екатерина Потапова)

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится в среду, 28 октября. Начало — в 20.55 (мск).