Фрэнк Лэмпард: «Надеюсь, Жиру понимает, как сильно я на него полагаюсь»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард — о нападающем команды Оливье Жиру, забившем победный гол в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ренна» (2:1).

— Оливье получит свое игровое время, потому что у нас загруженный график, — приводит Sky Sports слова Лэмпарда. — Жиру становится только лучше с каждым годом. К счастью, для меня это футболист, который сохраняет верный настрой, даже если не так часто появляется на поле, и я знаю, что всегда могу положиться на него. Я надеюсь, он знает, как я рад за него и понимает, насколько сильно на него полагаюсь.