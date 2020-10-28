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Фрэнк Лэмпард: «Мне известен стиль игры «Краснодара»

20:28
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил готовность команды к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

— Мы решили, что Тиагу Силва останется в Лондоне, — сказал Лэмпард в эфире «Матч ТВ». — Это мое решение. Ему нужно получить отдых.

Мне известен стиль игры «Краснодара». Но мы и сами любим владеть мячом. Уважаем нашего соперника, но надеемся контролировать мяч.

Краснодар — Челси

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