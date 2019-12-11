Франко Серви: «Мой гол сумел раскрыть игру с «Зенитом»

Нападающий «Бенфики» Франко Серви остался доволен победой над «Зенитом» (3:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Этот результат позволил лиссабонцам выйти в плей-офф Лиги Европы.

— Мой гол сумел раскрыть, разблокировать игру, — цитирует A Bola Серви. — В начале второго тайма мне удалось забить, что в итоге помогло команде победить и показать отличный результат. Я чувствую, что набираю хорошую форму. Мне очень приятно ощущать, что я помог команде.

Мы хотим дойти до финала Лиги Европы. Для этого нужно побеждать в каждом матче. У нас большой запас уверенности.