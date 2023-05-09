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Родриго — о матче с «Манчестер Сити»: «Надеюсь, Холанн не забьет «Реалу»

Мария Гусева
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Форвард «Реала» Родриго поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» всегда выглядит пугающе, — цитирует RTVE Родриго. — Это великолепная команда, которая очень хорошо играет. Но мы уверены, что способны выиграть. Холанн забивает много мячей. Никто не знает, как его остановить, но я надеюсь, что ему не удастся забить нам".

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая. Начало встречи — 22.00 мск.

Эрлин Холанн
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